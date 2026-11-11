Bacău. Trei percheziții într-un dosar de proxenetism. Un bărbat a fost reținut

Polițiștii din Onești au efectuat, pe data de 11 noiembrie, trei percheziții domiciliare într-un dosar penal de proxenetism, aflat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Onești.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate mai multe mijloace materiale de probă, care urmează să fie analizate în cadrul anchetei.

Un bărbat de 57 de ani a fost condus la sediul poliției pentru audieri. După administrarea probatoriului, acesta a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bacău.

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Foto-video: IPJ Bacău