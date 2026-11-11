Bacău. Trei percheziții într-un dosar de proxenetism. Un bărbat a fost reținut
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Bacău. Trei percheziții într-un dosar de proxenetism. Un bărbat a fost reținut

Popa Denisa
de Popa Denisa

Polițiștii din Onești au efectuat, pe data de 11 noiembrie, trei percheziții domiciliare într-un dosar penal de proxenetism, aflat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Onești.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate mai multe mijloace materiale de probă, care urmează să fie analizate în cadrul anchetei.

Un bărbat de 57 de ani a fost condus la sediul poliției pentru audieri. După administrarea probatoriului, acesta a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bacău.

Foto-video: IPJ Bacău

Autor:

Popa Denisa
Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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