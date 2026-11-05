Bacău. Trei femei, reținute după un prejudiciu de aproape 10 milioane de lei

Trei femei, cu vârste de 38, 43 și 53 de ani, au fost reținute într-un dosar penal în care este investigată obținerea ilegală a aproape 10 milioane de lei de la bugetul de stat. Ancheta vizează o societate comercială din județul Bacău, care ar fi obținut fraudulos decontări pentru transportul pensionarilor.

Pe 4 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bacău, au efectuat șapte percheziții domiciliare, în cadrul Operațiunii JUPITER. Descinderile au avut loc la locuințele unor persoane și la sediul societății comerciale vizate.

„Din cercetări a reieșit că, în perioada iulie 2022 – decembrie 2025, reprezentanții societății comerciale ar fi solicitat și obținut, în mod fraudulos, decontarea din fonduri publice, respectiv de la bugetul de stat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, a sumei de 9.793.260 de lei, în baza unor tichete speciale de călătorie, aferente pensionarilor transportați. În urma perchezițiilor, au fost ridicați 8.100 de euro și 28.500 de lei. De asemenea, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, documente de evidență contabilă și extracontabilă aparținând societății comerciale, precum și sisteme informatice și medii de stocare”, au transmis reprezentanții IPJ Bacău.

După administrarea probatoriului, trei angajate ale societății comerciale au fost reținute pentru 24 de ore.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, pentru infracțiunea de obținere ilegală de fonduri. La acțiune au participat și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău.