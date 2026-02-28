ACTUALITATEBACĂUSOCIAL

Bacău. Trei case și două anexe cuprinse de flăcări în Poiana Sărată

de Popa Denisa

Un incendiu de proporții a izbucnit sâmbătă dimineață, în jurul orei 04:00, în comuna Oituz, satul Poiana Sărată.

Potrivit reprezentanților ISU Bacău, pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru stingerea flăcărilor care au cuprins mai multe gospodării. La fața locului au ajuns echipaje din cadrul Detașamentul de Pompieri Onești, cu patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru primă intervenție și comandă, precum și o ambulanță SMURD.

De asemenea, au fost alertate Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență și echipe ale Delgaz Grid.

La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta violent la trei case de locuit și două anexe gospodărești, pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați. Intervenția a fost una complexă, având în vedere riscul de propagare la alte construcții din apropiere.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Totuși, proprietarii a două dintre locuințele afectate au suferit atacuri de panică și au fost monitorizați la fața locului de echipajul SMURD.

Cauza probabilă a producerii incendiului este în curs de stabilire de către autorități.

Foto: ISU Bacău

