Bacău. Trei bărbați au fost reținuți după ce au distrus o mașină și au agresat două persoane

de Popa Denisa

Bacău. Trei bărbați au fost reținuți după ce au distrus o mașină și au agresat două persoaneTrei bărbați din Corbasca au fost reținuți pe data de 24 septembrie, fiind suspectați că au comis patru infracțiuni în urma unei altercații.

Potrivit IPJ Bacău: „Din cercetări a reieșit faptul că, la data de 18 septembrie a.c, în jurul orei 00.30, 4 bărbați ar fi coborât dintr-o autoutilitară, în fața locuinței unui bărbat de 46 de ani, din comuna Corbasca, unde, pe fondul unor neînțelegeri ar fi lovit cu picioarele autoturismul acestuia, ar fi provocat scandal, l-ar fi amenințat și l-ar fi lovit pe bărbat și fiul acestuia, de 23 de ani”.

În urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a trei dintre bănuiți, cu vârste cuprinse între 17 și 31 de ani. Aceștia au fost introduși în Arestul IPJ Bacău.

Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal, pentru săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violenţe, distrugere, ameninţare şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

