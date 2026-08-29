Acasă SOCIAL Bacău Tragedie produsă de foc într-o gospodărie din Comănești

Bacău Tragedie produsă de foc într-o gospodărie din Comănești

De către
Croitoru Angela
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O familie din orașul Comănești trece printr-o dublă tragedie: au pierdut casa și agoniseala de-o viață, iar focul l-a răpus și pe capul familiei, un bărbat de 58 de ani. Flăcările au izbucnit, sâmbătă, 29 august, după-amiază, la o casă de pe strada Runcului, cel mai probabil din cauza unui scurtcircuit la un aparat electrocasnic defect, aveau să stabilească pompierii. Incendiul a cuprins cu repeziciune o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați din casa de locuit și o anexă gospodărească. Când pompierii militari au reușit să stingă incendiul, au descoperit trupul bărbatului în interior.

Bacău Tragedie produsă de foc într-o gospodărie din Comănești„Două femei au suferit atacuri de panică și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Din nefericire, un bărbat în vârstă de aproximativ 58 de ani a fost găsit decedat în locuință. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost stabilită ca fiind scurtcircuit electric”, a transmis sublocotenent Ancuța Socaci, purtătorul de cuvânt al ISU Bacău.

Bacău Tragedie produsă de foc într-o gospodărie din ComăneștiLa intervenție s-au deplasat pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Comănești, sprijiniți de o autospecială de stingere cu apă și spumă de la Punctul de Lucru Brusturoasa, o autofreză multifuncțională (AFZM) din cadrul Detașamentului Moinești, dar și cadre medicale SMURD și o ambulanță din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Bacău.

Angela Croitoru

Imagini: ISU Bacău

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