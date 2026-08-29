Bacău Tragedie produsă de foc într-o gospodărie din Comănești

O familie din orașul Comănești trece printr-o dublă tragedie: au pierdut casa și agoniseala de-o viață, iar focul l-a răpus și pe capul familiei, un bărbat de 58 de ani. Flăcările au izbucnit, sâmbătă, 29 august, după-amiază, la o casă de pe strada Runcului, cel mai probabil din cauza unui scurtcircuit la un aparat electrocasnic defect, aveau să stabilească pompierii. Incendiul a cuprins cu repeziciune o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați din casa de locuit și o anexă gospodărească. Când pompierii militari au reușit să stingă incendiul, au descoperit trupul bărbatului în interior.

„Două femei au suferit atacuri de panică și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Din nefericire, un bărbat în vârstă de aproximativ 58 de ani a fost găsit decedat în locuință. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost stabilită ca fiind scurtcircuit electric”, a transmis sublocotenent Ancuța Socaci, purtătorul de cuvânt al ISU Bacău.

La intervenție s-au deplasat pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Comănești, sprijiniți de o autospecială de stingere cu apă și spumă de la Punctul de Lucru Brusturoasa, o autofreză multifuncțională (AFZM) din cadrul Detașamentului Moinești, dar și cadre medicale SMURD și o ambulanță din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Bacău.

Angela Croitoru

Imagini: ISU Bacău