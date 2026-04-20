Bacău. Tineri prinși la furat de doi polițiști aflați în timpul liber

de Popa Denisa

Doi tineri au fost surprinși în timp ce furau băuturi carbogazoase dintr-o vitrină frigorifică stradală din centrul municipiului Bacău, fiind prinși chiar de doi polițiști aflați în timpul liber.

Bacău. Tineri prinși la furat de doi polițiști aflați în timpul liber

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Bacău, incidentul a avut loc în jurul orei 24:00, când un polițist din cadrul Secției 2 Bacău, aflat într-un taxi, a observat comportamentul suspect al celor doi tineri în zona unui pasaj. Acesta a intervenit imediat și, împreună cu un coleg chemat în sprijin, i-a prins pe suspecți în flagrant.

Ulterior, la fața locului a fost solicitat un echipaj de poliție, care i-a preluat pe cei doi și i-a condus la sediu pentru continuarea cercetărilor.

„Asupra celor doi, polițiștii au găsit băuturile carbogazoase sustrase și mai multe unelte cu care aceștia ar fi deșurubat lacătele ce asigurau vitrina frigorifică. Din cercetările efectuate s-a stabilit că, cei doi ar fi sustras toate băuturile din acea vitrină frigorifică în noaptea de 15 spre 16 aprilie a.c, le-ar fi depozitat într-un căruț metalic pe care l-ar fi abandonat în apropiere”, au declarat reprezentanții IPJ Bacău.

Bacău. Tineri prinși la furat de doi polițiști aflați în timpul liber

Cercetările sunt în desfășurare pentru documentarea întregii activități infracționale.

Bacău. Tineri prinși la furat de doi polițiști aflați în timpul liber

Foto-video: IPJ Bacău

Autor:

https://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
