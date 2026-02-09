ACTUALITATEBACĂUINFRACȚIONAL

Bacău. Tânăr reținut după ce a amenințat un șofer de ridesharing

de Popa Denisa

Un tânăr în vârstă de 28 de ani a fost reținut de polițiști după ce ar fi amenințat un șofer de ridesharing cu un obiect contondent, în urma unui conflict izbucnit la finalul cursei. Incidentul a fost semnalat printr-un apel la 112 făcut de un bărbat de 29 de ani, care a solicitat sprijinul autorităților.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Bacău, șoferul avea în autoturism un client pe care urma să îl transporte pe strada Bradului. Pe parcursul deplasării, pasagerul i-ar fi oferit spre vânzare un telefon mobil, iar conducătorul auto ar fi plătit suma de 220 de lei pentru dispozitiv.

Ajunși la destinație, presupusul vânzător i-ar fi cerut șoferului să îi restituie telefonul, fără să îi returneze banii. În urma refuzului, acesta ar fi recurs la amenințări cu un obiect contondent, moment în care victima a apelat la 112.

O patrulă din cadrul Secției 2 Poliție Bacău a fost direcționată la fața locului și a demarat căutările pentru depistarea persoanei implicate, care părăsise zona. În baza semnalmentelor primite, polițiștii au identificat rapid un tânăr de 28 de ani, bănuit de comiterea faptei.

Cazul a fost preluat de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Bacău. După administrarea probatoriului, suspectul a fost reținut și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău.

Sursă FOTO: Designed by Freepik

 

Autor:

Popa Denisa
