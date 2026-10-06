Bacău. Tânăr arestat la domiciliu după ce a furat o mașină și a provocat un accident

Un tânăr în vârstă de 19 ani din comuna Tamași a ajuns în arest la domiciliu după ce ar fi furat un autoturism, l-ar fi condus fără permis și sub influența alcoolului, apoi ar fi provocat un accident în comuna Buhoci.

Accidentul a avut loc pe data de 5 octombrie, în jurul orei 01:00. Potrivit polițiștilor, tânărul ar fi sustras autoturismul din localitate și l-ar fi condus pe DN2F până în comuna Buhoci. La un moment dat, ar fi pierdut controlul volanului și ar fi intrat cu mașina într-un gard.

În urma accidentului, un bărbat de 57 de ani, care se afla în autoturism, a fost rănit și a necesitat transportul la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit IPJ Bacău: „Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior acetuia fiindu-i recoltate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Totodată, din verificările efectuate în bazele de date, a reieșit faptul că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. După administrarea probatoriului, cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău. Ulterior, acesta a fost prezentat instanței de judecată, care a dispus măsura arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile”.

Cercetările continuă într-un dosar penal pentru furt în scop de folosință, conducerea unui autovehicul fără permis și sub influența alcoolului, precum și vătămare corporală din culpă.

Foto: IPJ Bacău