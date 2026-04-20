Social BacauACTUALITATESOCIAL

Bacău. Sprijin aero pentru salvarea unui bărbat căzut într-o râpă

de Sofronia Gabi

Un bărbat de 42 de ani, din localitatea Cleja, județul Bacău, s-a rănit grav după ce a căzut cu ATV-ul într-o râpă, iar pentru salvarea victimei a intervenit elicopterul SMURD. Evenimentul nedorit a avut loc în după-amiaza de 19 aprilie, primii care au intervenit fiind militarii din cadrul ISU Bacău. Pentru că zona era greu accesibilă, a fost solicitat și sprijinul altor structuri specializate.

Pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Cleja într-o zonă greu accesibilă pentru salvarea unei persoane căzute de pe un ATV. Pentru gestionarea evenimentului au acționat în comun forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău cu autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de primă intervenție și comandă și o autospecială UTV, alături de echipajul din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bacău, echipe din cadrul Salvamont Bacău și din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, precum și elicopterul SMURD”, anunță ISU Bacău.

Bacău. Sprijin aero pentru salvarea unui bărbat căzut într-o râpă

Bărbatul de 42 de ani a fost găsit și extras de echipajele de  intervenție fiind ulterior preluat de echipajul medical SAJ. „Victima a fost stabilizată la fața locului și transportată cu elicopterul SMURD la UPU Bacău pentru îngrijiri medicale de specialitate”, mai arată sursa citată.

FOTO ISU Bacău

Autor:

https://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Trei județe din Moldova sub avertizări de ninsori la munte, brumă și vijelii!
Trei județe din Moldova sub avertizări de ninsori la munte, brumă și vijelii!
Articolul următor
Suceava. Un motociclist de 17 ani a decedat după ce a fost lovit de un autoturism. Șoferița, de 20 de ani, nu i-ar fi acordat prioritate
Suceava. Un motociclist de 17 ani a decedat după ce a fost lovit de un autoturism. Șoferița, de 20 de ani, nu i-ar fi acordat prioritate

Ultima ora

Categorii