Bacău. Sprijin aero pentru salvarea unui bărbat căzut într-o râpă

Un bărbat de 42 de ani, din localitatea Cleja, județul Bacău, s-a rănit grav după ce a căzut cu ATV-ul într-o râpă, iar pentru salvarea victimei a intervenit elicopterul SMURD. Evenimentul nedorit a avut loc în după-amiaza de 19 aprilie, primii care au intervenit fiind militarii din cadrul ISU Bacău. Pentru că zona era greu accesibilă, a fost solicitat și sprijinul altor structuri specializate.

„Pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Cleja într-o zonă greu accesibilă pentru salvarea unei persoane căzute de pe un ATV. Pentru gestionarea evenimentului au acționat în comun forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău cu autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de primă intervenție și comandă și o autospecială UTV, alături de echipajul din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bacău, echipe din cadrul Salvamont Bacău și din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, precum și elicopterul SMURD”, anunță ISU Bacău.

Bărbatul de 42 de ani a fost găsit și extras de echipajele de intervenție fiind ulterior preluat de echipajul medical SAJ. „Victima a fost stabilizată la fața locului și transportată cu elicopterul SMURD la UPU Bacău pentru îngrijiri medicale de specialitate”, mai arată sursa citată.

FOTO ISU Bacău