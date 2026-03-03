Onești. Șofer salvat de jandarmi în urma unui accident

Doi jandarmi băcăuani au intervenit și au acordat primul ajutor unui șofer rănit, după ce acesta a pierdut controlul volanului și a ieșit cu mașina de pe șosea, în comuna Bârsănești.

Incidentul a avut loc luni, 2 martie, când doi jandarmi din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău se întorceau din misiune. Este vorba despre plutonier adjutant șef Florea Ștefan, șeful Postului de Jandarmi Montan Slănic Moldova, și plutonier adjutant Cociaș Marius, șeful Postului de Jandarmi Balneoclimateric din Târgu Ocna.

Aflat pe raza comunei Bârsănești, echipajul a observat cum șoferul mașinii din față a pierdut controlul volanului, autoturismul părăsind partea carosabilă și lovind un gard.

Cei doi jandarmi au oprit, au asigurat zona pentru a preveni un alt accident și s-au apropiat de victimă. Șoferul era confuz și prezenta lovituri la nivelul capului. Aceștia i-au acordat primul ajutor și au rămas lângă el până la sosirea echipajelor medicale. Ulterior, bărbatul a fost transportat la UPU Onești pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Intervențiile de acest tip nu sunt o premieră pentru cei doi jandarmi. Plutonier adjutant șef Florea Ștefan conduce Postul Montan de peste 10 ani și are o experiență de mai bine de 20 de ani în Jandarmerie, perioadă în care a intervenit de numeroase intervenții. La rândul său, plutonier adjutant Cociaș Marius conduce Postul Balneoclimateric din Târgu Ocna de cinci ani și activează în cadrul Jandarmeriei de 18 ani.

„Pregătirea continuă, calmul și responsabilitatea cu care își desfășoară misiunile zi de zi au făcut ca și de această dată reacția lor să fie salvatoare. O nouă dovadă că, dincolo de patrule și misiuni, jandarmii sunt adesea primii care oferă ajutorul necesar când viața cuiva atârnă de un fir de secundă”, a declarat căpitan Alexandra Dănculea, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău.