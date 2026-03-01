Bacău. Când viața bate filmul! Sinucigaș salvat de polițiști în ultima clipă

Un tânăr de 20 de ani, din municipiul Bacău, și-a provocat răni, în zona gâtului și a capului, încuiat în bucătăria casei părintești, afirmând că dorește să moară. S-a întâmplat, vineri, 27 februarie, în jurul orei 11:30. Mama tânărului a sunat la 112 cerând ajutorul.

„Tânărul s-ar fi încuiat în bucătăria imobilului în care locuiește împreună cu mama sa.

O patrulă de poliție, din cadrul Secției 2 Poliție Bacău, ajunsă de urgență la fața locului, l-a găsit pe tânăr în bucătărie, în timp ce își provoca leziuni în zona gâtului și a capului, afirmând că dorește să se sinucidă.

Polițiștii au intervenit imediat, l-au deposedat de obiectul înțepător pe care îl avea asupra sa și l-au imobilizat într-o poziție de siguranță, pentru a preveni automutilarea.

A fost solicitat un echipaj de ambulanță, care i-a acordat îngrijiri medicale și l-a transportat la spital.

Până la sosirea echipajului medical, polițiștii au acordat primul ajutor, încercând să oprească sângerarea.

La intervenție, aceștia au fost sprijiniți de un elev al Școlii de Poliție și de un student al Academiei de Poliție, care au manifestat prezență de spirit și au consiliat-o pe mama tânărului, aflată în stare de șoc.

Intervenția s-a încheiat cu succes, iar viața tânărului a fost salvată”, au transmis polițiștii băcăuani.

Angela Croitoru