ZCH News, direct pe telefon Instalează aplicația gratuită și primește știrile importante din Moldova. Instalează aplicația ×

Vântul puternic a provocat mai multe pagube în județele Bacău și Neamț, în dimineața zilei de 20 noiembrie. Pompierii au intervenit pentru îndepărtarea copacilor căzuți pe carosabil, degajarea unor elemente de construcție desprinse de vânt și înlăturarea altor efecte produse de vremea severă.

În județul Bacău, intervențiile au avut loc în mai multe localități, în contextul avertizărilor meteorologice de cod portocaliu și cod roșu, emise pentru intensificări puternice ale vântului.

„Începând cu ora 01:00, la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacău a fost activată Grupa Operativă, în vederea monitorizării situației operative și coordonării intervențiilor generate de fenomenele meteorologice periculoase.

Până la ora 07:00, au fost semnalate următoarele situații:

– Comuna Solonț, sat Solonț – aproximativ 10 mp din acoperișul unei locuințe au fost desprinse de vânt. Nu s-au înregistrat victime. În urma incidentului, a fost avariată o conductă de gaz, alimentarea cu gaz fiind oprită, iar operatorul de distribuție a fost anunțat.

– Comuna Pârjol, sat Pârjol – un copac a căzut pe carosabil.

– Municipiul Bacău, strada Aviatorilor – un copac a căzut peste un autoturism. Nu s-au înregistrat victime.

– Comuna Sascut, sat Păncești – un copac a căzut pe carosabil, fiind avariate și fire de electricitate.

– Comuna Oituz, sat Poiana Sărată, DN 11 – un copac căzut pe carosabil a blocat o bandă de circulație”, au transmis reprezentanții ISU Bacău.

La intervenții au participat pompieri, membri ai serviciilor voluntare pentru situații de urgență și reprezentanți ai operatorilor de utilități, în funcție de situația din teren.

1 din 3

Și în județul Neamț, pompierii au intervenit în mai multe localități pentru înlăturarea efectelor produse de vântul puternic. Au fost semnalate copaci și crengi căzute peste firele electrice, elemente de construcție desprinse de pe blocuri, dar și întreruperi în alimentarea cu energie electrică.

„Pompierii nemțeni au acționat pentru înlăturarea efectelor negative înregistrate ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice periculoase, astfel:

–în comuna Borlești pentru îndepărtarea unor crengi de copac căzute pe firele electrice;

–în satul Cuejdiu din comuna Gârcina pentru stingerea unui incendiu produs la copac care a căzut peste firele electrice;

–în municipiul Piatra-Neamț pe strada Alexandru Lăpușneanu pentru îndepărtarea unor elemente de construcție din acoperișul unui bloc de locuințe, care prezentau risc de cădere;

–în municipiul Piatra-Neamț pe strada Mihai Eminescu pentru îndepărtarea unor elemente de constructie desprinse de pe un bloc.

–în municipiul Piatra-Neamț pe strada Izvoare pentru îndepărtarea unor fire căzute peste un autobuz și carosabil (în desfășurare).

De asemenea, SVSU au intervenit astfel:

–în orașul Bicaz pentru îndepărtarea unui arbore căzut pe carosabil;

–în comuna Tașca pentru îndepărtarea unui arbore căzut peste firele electrice;

–în satul Dănești din comuna Girov pentru îndepărtarea unui stâlp de telefonie căzut peste o poartă”, au transmis reprezentanții ISU Neamț.

Vântul puternic a provocat și întreruperi în alimentarea cu energie electrică. Potrivit informațiilor transmise de Delgaz Grid, la ora 08:00, un număr de 11.153 de consumatori din localitățile Bicaz, Izvorul Muntelui, Izvorul Alb, Pipirig, Pluton, Ceahlău, Bistricioara, Tașca și Gârcina nu erau alimentați cu energie electrică. Echipele operatorului lucrează pentru remedierea defecțiunilor.

1 din 3

Foto: ISU Bacău și ISU Neamț