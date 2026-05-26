Bacău. Sentință definitivă: 8 ani și 4 luni pentru Isvoranu – liderul sindical care a incendiat 9 mașini

Curtea de Apel Bacău a pronunțat sentința definitivă în dosarul fostului lider sindical Dumitru Laurențiu Isvoranu, cel care, în urmă cu patru ani a incendiat 9 mașini. În rechizitoriu magistraților se vorbește și despre mesajele de amenințări adresate prin SMS-uri telefonice directorului DGASPC Bacău și președintelui Consiliului Județean (CJ) Bacău de atunci.

Magistrații au menținut pedepsele stabilite inițial de Judecătoria Buhuși, dar au redus la jumătate daunele morale, de la 40.000 de lei la 20.000 de lei. Isvoranu va executa 8 ani și 4 luni de închisoare pentru fapte grave de distrugere și ultraj. Soția acestuia, Mariana Isvoranu, a primit 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare pentru complicitate, ea fiind cea care ar fi achiziționat cartelele telefonice utilizate de soț pentru a trimite amenințările. Femeia este obligată, de asemenea, să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

Instanța a acordat daunele morale lui Cristian Codreanu, fost director DGASPC, și Valentin Ivancea, fostul președinte al Consiliului Județean Bacău.

„Am făcut o simplă cerere la instanță, nu am cerut o sumă anumită, am lăsat la aprecierea judecătorilor”, a declarat Valentin Ivancea pentru Mesagerul de Bacău (detalii aici), care a subliniat că a fost printre puținii demnitari după Revoluție care a primit amenințări directe.