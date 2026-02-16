Bacău. Senatorul USR Sebastian Cernic declară că: „Fondurile europene din agricultură ajung unde nu trebuie”

Senatorul USR de Bacău, Sebastian Cernic, care ocupă și funcția de președinte al Comisiei pentru agricultură din Senatul României, a criticat dur, în cadrul unei dezbateri organizate de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România), modul în care sunt distribuite fondurile europene în agricultura românească.

Într-o declarație acordată pentru Mesagerul de Bacău, parlamentarul a susținut că o parte dintre finanțările europene nu sunt direcționate eficient:

„La ceea ce m-am referit este faptul că, de multe ori, fondurile europene alocate fie pentru plăți directe, fie pentru sectorul zootehnic, ajung în zone care nu generează valoare adăugată sau care nu sunt sustenabile. Politica Agricolă Comună, așa cum a fost concepută încă din anii ’60, a avut rolul de a sprijini fermierii europeni și de a limita dependența de produsele din afara spațiului comunitar. Ne dorim ca, după 2028, noua politică agricolă să direcționeze mai clar resursele către fermele mici și către fermierii care au cu adevărat nevoie de acest sprijin.”

În același context, Cernic a lansat și ideea unei fiscalizări pentru sumele consistente primite din fonduri europene de către beneficiari privați. El consideră că, pentru a crește competitivitatea economică și a reduce deficitul bugetar, ar trebui analizată posibilitatea impozitării finanțărilor care depășesc pragul de 5.000 de euro.

Potrivit senatorului, România a atras anul trecut aproximativ 5 miliarde de euro din fonduri europene, însă o parte dintre aceste sume ar ajunge la persoane private care nu pot justifica în mod clar utilizarea banilor.

„Nu putem discuta despre competitivitate și reducerea deficitului în condițiile în care distribuim sume foarte mari fără un control riguros. Dacă vrem să fim pregătiți pentru provocările externe, trebuie să adoptăm măsuri ferme”, a declarat acesta.

Sebastian Cernic a făcut trimitere și la contextul economic internațional, evocând acordul MERCOSUR și posibilele efecte asupra pieței agricole europene, subliniind că România trebuie să își consolideze poziția pentru a face față competiției externe.

De menționat că Acordul comercial dintre MERCOSUR ( blocul comercial format din state sud-americane) și Uniunea Europeană este, în prezent, în faza finală de negociere politică, însă nu este încă ratificat. Deși textul acordului a fost agreat la nivel tehnic, mai multe state europene și-au exprimat rezerve, în special din cauza impactului asupra agriculturii și a standardelor de mediu. Pentru a intra în vigoare, acordul trebuie aprobat de toate statele membre UE.

Gabriel Pop