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Bacău. Scandal cu polițiști și focuri de armă într-un bar

de Vlad Bălănescu

Într-un bar, din comuna Faraoani, județul Bacău, sâmbătă, 29 august 2026, de la o ceartă între bețivi s-a ajuns la un adevărat război cu polițiștii Secției 5 Rurală Răcăciuni. Unul dintre polițiști a fost agresat și a cerut ajutorul colegului, iar cel din urmă a folosit arma din dotare pentru a-i potoli pe bătăuși. Moment în care scandalagii au încercat să scape cu fuga.

„La data de 29 august a.c, în jurul orei 20.30, angajata unui bar din comuna Faraoani a sesizat prin apel SNUAU 112 faptul că mai mulți clienți se manifestă agresiv verbal în incinta barului.

La fața locului a fost dirijată o patrulă de poliție din cadrul Secției 5 Poliție Rurală  Răcăciuni, iar în momentul în care polițiștii au legitimat persoanele recalcitrante, două dintre acestea au refuzat să se conformeze indicațiilor acestora și i-au atacat.Bacău. Scandal cu polițiști și focuri de armă într-un bar

Având în vedere că unul dintre polițiști a fost lovit de către una dintre persoanele recalcitrante, celălalt a folosit armamentul din dotare, executând focuri de armă în plan vertical, moment în care persoanele recalcitrante au fugit de la fața locului.

A fost constituită echipă complexă de cercetare care a identificat cele două persoane violente, respectiv doi bărbați, de 51 și 27 de ani”, precizează IPJ Bacău.

În urma probatoriului administrat, cei în cauză au fost reținuți pentru 24 de ore de către procurorul de caz și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bacău.

Cercetările au fost preluate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ultraj prin lovirea sau alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Angela Croitoru

Foto/: captura video DC TV Bacau

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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