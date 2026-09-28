Bacău. Șase persoane, arestate preventiv într-un dosar de trafic de droguri de mare risc

Șase persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, într-un dosar instrumentat de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău și de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Bacău. Cercetările vizează două cauze penale privind trafic de droguri de mare risc și operațiuni fără drept cu substanțe psihoactive.

Potrivit anchetatorilor, în primul dosar, patru persoane cu vârste între 35 și 47 de ani ar fi procurat, deținut, manipulat și comercializat, între martie și septembrie 2026, droguri de mare risc și substanțe psihoactive în municipiul Bacău. Este vorba despre substanțe sintetice precum ADB-BUTINACA, MDMB-4en-PINACA, ADB-4en-PINACA și 5F-MDMB-PINACA, care ar fi fost vândute cu sume cuprinse între 100 și 300 de lei.

În cel de-al doilea dosar, alte două persoane, în vârstă de 21 și 22 de ani și membre ale aceleiași familii, sunt suspectate că ar fi procurat și comercializat același tip de substanțe, în perioada aprilie-septembrie 2026, tot în municipiul Bacău.

În urma celor opt percheziții domiciliare efectuate la 25 septembrie, polițiștii au ridicat peste 230 de doze de ADB-BUTINACA și 5F-MDMB-PINACA, ambalate și pregătite pentru vânzare. De asemenea, au fost descoperite o pungă cu substanță vegetală impregnată cu 5F-MDMB-PINACA, grindere, obiecte cu urme de substanță, aproximativ 30.000 de lei, 5.000 de dolari americani, precum și sume în euro și lire sterline.

Anchetatorii au instituit sechestru asigurător asupra unui autoturism de lux. Pe parcursul urmăririi penale au mai fost indisponibilizate cantități de droguri și produse psihoactive care, potrivit anchetatorilor, ar fi fost tranzacționate de persoanele cercetate.

Cei șase suspecți au fost reținuți de procurorii DIICOT la 25 septembrie, iar ulterior judecătorii Tribunalului Bacău au dispus arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.

Acțiunea a fost sprijinită de polițiști din cadrul IPJ Bacău – Serviciul Criminalistic și Serviciul pentru Acțiuni Speciale, Poliției Municipiului Bacău și de jandarmi ai Grupării de Jandarmi Mobile Bacău.

Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege.

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Foto: IPJ Bacău