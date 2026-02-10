JUSTIŢIEACTUALITATEBACĂU

Bacău. Romsilva câștigă definitiv în instanță: 43.227 ha de pădure rămân în proprietatea publică a statului, în administrarea Direcției Silvice Bacău

Bacău. Romsilva câștigă definitiv în instanță: 43.227 ha de pădure rămân în proprietatea publică a statului, în administrarea Direcției Silvice BacăuRegia Națională a Pădurilor – Romsilva anunță că a obținut marți o decizie definitivă favorabilă în dosarul privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru 43.227 hectare de fond forestier administrate de Direcția Silvică Bacău.

Potrivit unui comunicat al instituției, Tribunalul Mureș, prin Decizia nr. 4 din 09.02.2026, pronunțată în rejudecarea revizuirii, a respins recursul și cererea de revizuire formulate de Gheorghe Paltin Sturdza și a admis apărările Romsilva. Instanța a dispus astfel menținerea suprafeței de pădure în proprietatea publică a statului român și în administrarea Romsilva.

Păduri din zona Comănești–Dărmănești, estimate la aproape 300 milioane euro

Romsilva precizează că hotărârea este definitivă, iar suprafața vizată, evaluată la aproape 300 de milioane de euro, include trupuri de pădure din zonele Comănești, Palanca, Brătulești, Agăș, Ciobănuș și Dărmănești, parte a fondului forestier aflat în proprietatea publică a statului. Conform comunicatului, demersurile juridice au urmărit anularea Deciziei nr. 231/2012 a Tribunalului Covasna, prin care se dispusese reconstituirea dreptului de proprietate asupra celor 43.227 ha, precum și protejarea patrimoniului forestier național „în conformitate cu cadrul legal”.

Dosarul, gestionat de juriștii Romsilva

Romsilva arată că dosarul a fost instrumentat de consilierii juridici ai regiei, atât la nivel central, cât și la nivelul Direcției Silvice Bacău. Instituția susține că va continua să folosească „toate instrumentele legale disponibile” pentru protejarea fondului forestier și administrarea durabilă a pădurilor.

