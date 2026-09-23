Bacău. Reținuți după ce au fost prinși băuți la volan. Unul nu avea permis și a fugit de polițiști

Doi bărbați din județul Bacău au fost reținuți de polițiști după ce au fost depistați conducând sub influența alcoolului. Unul dintre aceștia nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și a încercat să fugă de oamenii legii.

A fugit de polițiști și a fost prins băut la volan, fără permis

Polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Onești au depistat, pe 20 septembrie, în jurul orei 22:00, în comuna Dofteana, un autoturism al cărui conducător nu a oprit la semnalul regulamentar.

Oamenii legii au pornit în urmărirea mașinii, iar ulterior au stabilit că la volan se afla un localnic în vârstă de 50 de ani. Acesta conducea cu o alcoolemie de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat și nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bacău.

Șofer din Hemeiuș, prins cu 1,58 mg/l alcool pur în aerul expirat

Un alt caz a fost înregistrat pe raza municipiului Bacău. Polițiștii Biroului Rutier Bacău au depistat în flagrant un bărbat de 47 de ani, din comuna Hemeiuș, în timp ce conducea un autoturism pe strada Mioriței.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 1,58 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Acesta a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bacău.

Foto-video: IPJ Bacău