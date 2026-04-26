Social BacauACTUALITATESOCIAL

Bacău. Puternic incendiu în localitatea Brusturoasa – traficul rutier este blocat

de Sofronia Gabi

Militarii din cadrul ISU Bacău intervin pe 26 aprilie pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din localitatea  Brusturoasa. „La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 600-700 mp, fiind afectate locuința, un depozit de materiale și anexe gospodărești. Pentru gestionarea operativă a situației, au fost mobilizate și intervin, în total 6 autospeciale de stingere, 2 autospeciale pentru intervenție și comandă (APIC) și o ambulanță SMURD”, anunță ISU Bacău.

În sprijin au fost alertate Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență Ghimeș și Lunca de Jos. Incendiul a fost localizat, iar în aceste momente se acționează pentru lichidarea focarelor și înlăturarea efectelor negative. Traficul rutier pe DN 12A este blocat.

FOTO – VIDEO ISU Bacău

Autor:

Sofronia Gabi
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Ultima ora

ACTUALITATE

INFRACȚIONAL

Stiri fierbinti

Categorii