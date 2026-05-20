Bacău. Puternic incendiu în comuna Helegiu – sunt afectate trei case și mai multe anexe

Pompierii militari băcăuani intervin pe 20 mai în comuna Helegiu, sat Drăgugești, pentru lichidarea unui incendiu care afectează trei case și mai multe anexe. Acțiunea salvatorilor este îngreunată de vânt. „Incendiul se manifestă la trei case de locuit și anexe gospodărești, pe o suprafață de aproximativ 400 mp, fiind înregistrate degajări mari de fum. Din cauza vântului puternic, există risc de propagare la vecinătăți, forțele acționând în continuare pentru lichidarea tuturor focarelor”, anunță ISU Bacău.

Pentru gestionarea situației acționează 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială primă-intervenție și comandă din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești, o autospecială de stingere din cadrul Gărzii de Intervenție Comănești și o autospecială de stingere din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, precum și o ambulanță din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Bacău.

Misiunea este în dinamică. Vom reveni cu amănunte.