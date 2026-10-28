Bacău. Primarul orașului Slănic Moldova reținut de DNA

Benone Moraru, primarul orașului Slănic Moldova, a fost reținut pentru 24 de procurorii DNA care l-au pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunii de luare de mită. Astăzi, 28 octombrie, acestea va fi prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

„În contextul încheierii în cursul anului 2025 a unui contract de prestări servicii în valoare de 1.464.349,43 lei între Primăria orașului Slănic-Moldova și o societate comercială, având ca obiect „Intervenție în primă urgență – Refacere capacitate alimentare cu apă potabilă din dren la nivelul orașului Slănic-Moldova, județul Bacău”, inculpatul Moraru Benone, în calitate de primar, ar fi primit la data de 23 iulie 2026 de la reprezentantul societății respective, cu titlu de mită, suma de 15.000 de euro reprezentând o primă tranșă de bani în legătură cu atribuirea, prelungirea și executarea contractului, în contextul în care o parte dintre lucrările executate fuseseră deja decontate de primărie.

Ulterior, la data de 27 octombrie 2026, inculpatul Moraru Benone a primit de la aceeași persoană suma de 6.000 de euro, reprezentând o altă tranșă de bani în legătură cu derularea contractului respectiv, împrejurare în care procurorii anticorupție au constatat infracțiunea flagrantă”, anunță DNA.

Anchetatorii arată că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop instituirea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.