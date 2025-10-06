Bacău. Pompierii au intervenit pentru a stinge un foc izbucnit la un uscător de cereale

Un uscător de cereale a luat foc, în dimineața zilei de 6 octombrie, pe strada Uzinei din municipiul Onești.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Bacău, pompierii militari din cadrul Detașamentului Onești au intervenit rapid la fața locului cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, precum și o autospecială de primă intervenție și comandă. În total, 14 pompieri au fost mobilizați pentru a limita propagarea flăcărilor.

Incendiul s-a manifestat în partea superioară a instalației de uscare a cerealelor, unde erau depozitate semințe de floarea-soarelui. Flăcările au fost localizate și pompierii lucrează în continuare pentru lichidarea lor completă.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită de echipa de cercetare.

Denisa POPA

Foto: ISU Bacău