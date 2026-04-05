Bacău. Polițist vicecampion național la kickbox

Alex, agent de poliție în cadrul Secției 6 Poliție Rurală Traian, a obținut locul al II-lea la categoria grea (+94 kg), la Campionatul Național K1 și al Cupei României – proba tatami. Competiția a avut loc la data de 4 aprilie, la Sala de Atletism „Doina Melinte” din municipiul Bacău, reunind numeroși sportivi din întreaga țară.

„Alex este legitimat la CSM Bacău și face parte din lotul național al României, iar performanțele obținute nu sunt o întâmplare, ci rezultatul seriozității și al muncii. Mult succes în continuare, Alex!”, conform Inspectoratului Județean de Poliție Bacău.

