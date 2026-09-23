Știre actualizată. Bacău. Podul de la Ciobănuș a cedat sub un TIR. Ruta Comănești–Miercurea Ciuc, blocată

Actualizare. Declarație oficială DRDP Iași: La podul de la Ciobănuș, traficul greu rămâne restricționat, iar traficul ușor se desfășoară pe o variantă locală, în prezența echipajelor rutiere de poliție.

Potrivit Direcției Regionale Drumuri și Poduri (DRDP) Iași, TIR-ul respectiv nu ar fi respectat restricțiile de tonaj ale podului. Podul urmează să fie demolat și reconstruit, aceasta fiind soluția tehnică identificată anterior producerii acestui incident.

„Traficul rămâne închis pe DN 12A, în zona localității Ciobănuș, județul Bacău, în urma avarierii podului peste Trotuș de la km 71+592, de către un ansamblu rutier care nu a respectat restricțiile de tonaj și de gabarit existente (7,5 t pe osie și 4,5 m înălțime).

Menționăm că incidentul nu s-a soldat cu victime, iar traficul în zonă este blocat momentan pentru traficul greu, traficul ușor fiind deviat pe o variantă locală, în prezența Poliției.

Podul peste Trotuș de la Ciobănuș este expertizat, soluția fiind aceea de pod nou. Momentan, pentru acest obiectiv a fost realizat studiul de fezabilitate, a fost demarată licitația pentru proiectare și execuție, procedura fiind în stadiul analizei ofertei tehnice„, a precizat Dan Hațegan, purtătorul de cuvânt al DRDP Iași.

Știre inițială. Un pod metalic peste râul Trotuș s-a prăbușit în această dimineață, în localitatea Ciobănuș, comuna Asău, în timp ce era traversat de un autocamion. Circulația pe DN 12A, pe ruta Comănești–Făget, a fost blocată complet în zona incidentului, informează Mesagerul de Bacău.

Structura podului a cedat sub greutatea ansamblului rutier de mare tonaj, iar camionul a rămas prins în zona prăbușită. Din fericire, șoferul a scăpat fără răni.

La fața locului au intervenit echipaje ale ISU Bacău, cu autospecială de stingere, autospecială de descarcerare și echipaj SMURD. Au fost alertate, de asemenea, Secția Drumuri Naționale și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.

Primăria Asău susține că podul reprezenta un pericol cunoscut și că au existat sesizări repetate către Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași.

„Din păcate, toate sesizările noastre către Direcția de Drumuri și Poduri Naționale au rămas fără ecou!”, au transmis reprezentanții administrației locale.

Centrul INFOTRAFIC a anunțat oprirea totală a traficului pe DN 12A, în zona podului de la Ciobănuș. Polițiștii dirijează conducătorii auto către rute alternative, în condițiile în care drumul reprezintă o legătură importantă între Comănești și zona Făget–Miercurea Ciuc.