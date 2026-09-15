Bacău. Plan Roșu activat după ce mai mulți copii au acuzat stări de rău. 44 de persoane au ajuns la spital

Actualizare: Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat. În acest moment, 48 de persoane se află la spital. Autoritățile monitorizează în continuare situația.

Alertă în localitatea Căiuți, județul Bacău, după ce mai mulți copii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani au acuzat stări de rău. Există suspiciunea unei posibile toxiinfecții alimentare, iar autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.

Până în acest moment, 44 de persoane au ajuns la spital. Dintre acestea, 34 se află la CPU Onești, iar 10 la UPU Bacău.

În comuna Căiuți a fost amenajat un Punct Medical Avansat, unde persoanele afectate sunt triate și evaluate de cadrele medicale. La fața locului se află mai multe echipaje de intervenție, iar apelurile la 112 sunt în continuare preluate și analizate.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate cinci ambulanțe SMURD, două autospeciale pentru transport victime multiple și șase echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

În sprijinul echipajelor din Bacău, ISU Vrancea a trimis o autospecială pentru transport victime multiple și un microbuz.

Intervenția este în dinamică, iar autoritățile monitorizează situația și sunt pregătite să suplimenteze forțele, în funcție de evoluția cazului.

Video: ISU Bacău