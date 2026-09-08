Bacău. Peste 80 de hectare de vegetație uscată au ars în comuna Orbeni – intervenția a durat mai bine de 7 ore

Pompierii militari au fost solicitați pe 7 septembrie să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit în comuna Orbeni. Au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, pompierii din cadrul Secției de Pompieri Adjud, aparținând ISU Vrancea, cu o autospecială de stingere, plus SVSU Orbeni.

„Incendiul a fost lichidat spre miezul nopții, după mai bine de 7 ore de intervenție. În urma evenimentului, au ars aproximativ 80 de hectare de vegetație uscată, mărăciniș și stufăriș. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost foc deschis în spații deschise”, anunță ISU Bacău.

Pompierii atrag atenția asupra riscurilor generate de utilizarea focului deschis și promovează măsuri pentru prevenirea incendiilor de vegetație. „Reamintim că, potrivit legislației în vigoare, arderea miriștilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului, tufărișurilor sau vegetației ierboase este interzisă. Nerespectarea prevederilor legale se sancționează cu amendă de la 7.500 la 15.000 de lei pentru persoanele fizice și de la 50.000 la 100.000 de lei pentru persoanele juridice”, mai arată sursa citată.

Pentru prevenirea incendiilor de vegetație, militarii recomandă cetățenilor să nu incendieze vegetația uscată, miriștile sau resturile vegetale, să nu folosească focul deschis în apropierea zonelor cu vegetație uscată și să nu arunce la întâmplare țigări, chibrituri sau alte obiecte aprinse. De asemenea, nicio sursă de foc nu trebuie lăsată nesupravegheată. În cazul observării unui incendiu, apelați imediat numărul unic de urgență 112 și comunicați cât mai exact locul producerii acestuia.

FOTO – VIDEO ISU Bacău