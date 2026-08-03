Bacău. Persoană înecată în Siret – intervin pompierii militari

Militarii din cadrul ISU Bacău au fost solicitați să intervină pentru căutarea unei persoane care este posibil să se fi înecat în râul Siret. Sesizarea prin apel la numărul unic 112 a avut loc pe parcursul zilei de 2 august, pompierii militari intervenind în localitatea Holt din comuna Letea Veche.

La locul indicat au fost mobilizate o autospecială de stingere, o autospecială pentru scafandri, o barcă de salvare, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău cu medic, precum și un scafandru din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești.

„Echipajele de intervenție au desfășurat căutări la suprafața apei, însă persoana nu a fost găsită. Acțiunea de căutare continuă și astăzi (luni, 3 august n. r.) cu sprijinul echipei de căutare-salvare acvatică din cadrul ISU Iași, în vederea identificării persoanei”, anunță ISU Bacău.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău recomandă cetățenilor să manifeste prudență în apropierea cursurilor de apă, să evite scăldatul în locuri neamenajate și nesupravegheate și să respecte măsurile de siguranță pentru prevenirea accidentelor.

FOTO ISU Bacău