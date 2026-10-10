Bacău. Percheziții pentru identificarea unor tâlhari – trei bărbați au fost arestați

Trei bărbați cu vârste de 22, 23, respectiv 30 de ani, au fost arestați preventiv după ce au fost puși sub acuzare pentru comiterea infracțiunii de tentativă de tâlhărie. Fapta a avut loc pe 6 octombrie când polițiștii din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Bacău au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, de către un bărbat de 40 de ani, din municipiul Bacău. Acesta a reclamat că ar fi fost agresat fizic de trei persoane necunoscute, în timp ce traversa liniile de cale ferată, în zona triajului Stației C.F.R. Bacău.

Din verificările efectuate a reieșit că, după ce l-ar fi lovit, agresorii i-au controlat portofelul și rucsacul, fără a-i sustrage bunuri. „În urma activităților investigativ-operative desfășurate, la data de 9 octombrie a.c., polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Bacău, cu sprijinul colegilor din cadrul Secției 2 Poliție Bacău, însoțiți de polițiști din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bacău și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău, au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, fiind identificați și conduși la sediul poliției trei bărbați, cu vârste de 22, 23 și 30 de ani, toți din municipiul Bacău”, anunță IPJ Bacău.

În baza probatoriului administrat, cei trei au fost reținuți pentru 24 de ore, aceștia fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău. Ulterior au fost prezentați instanței de judecată care a dispus arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile.

FOTO – VIDEO IPJ Bacău

(G. S.)