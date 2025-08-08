DIICOT și IPJ Bacău informează că miercuri, 6 august, au avut loc percheziții în Bacău, Ilfov și București în cadrul unui dosar de trafic de droguri.

Patru persoane (trei bărbați și o femeie), cu vârstele de 19, 20, 27 și 29 de ani au fost inițial reținuți și apoi Tribunalul Bacău a dispus arestarea preventivă a lor, pentru o perioadă de 30 de zile.

Conform informațiilor furnizate de DIICOT, „în perioada februarie – iulie 2025, inculpatul, de 19 ani, a procurat, de la doi coinculpați (un bărbat și o femeie, de 27 și 20 de ani), deținut și comercializat, pe raza orașului Comănești și a localităților limitrofe, diferite cantități de canabis, cu sume cuprinse între 120 și 500 lei.

Totodată, actele de urmărire penală au relevat că, pe parcursul lunii iulie 2025, inculpații de 27 și 20 de ani au procurat de la un alt inculpat, de 29 de ani, o cantitate de peste 600 grame canabis, pe care acesta le-a livrat-o prin intermediul unui serviciu de curierat”.

Același comunicat precizează că, în urma pechezițiilor, au fost găsite și ridicate aproximativ 1,3 kilograme canabis (drog de risc), cântare electronice, grindere, obiecte purtând urme de substanță, precum și alte mijloace de probă.

La acțiune au participat Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Bacău.

Z.C.

Imagini: diicot.ro