Bacau. Percheziții într-un dosar de infracțiuni silvice. Lemn confiscat, bani ridicați și cinci persoane audiate

Polițiștii din Bacău au descins la mai multe locuințe din Dărmănești și Dofteana, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni din domeniul silvic, fiind ridicate cantități importante de material lemnos, bani, echipamente de supraveghere și un autoturism modificat special pentru transportul lemnului.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Bacău, acțiunea a avut loc pe 7 mai, când polițiștii Serviciului de Ordine Publică Bacău, împreună cu cei de la Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Biroul pentru Protecția Animalelor și polițiști din Moinești, Comănești și Dărmănești, au pus în aplicare 7 mandate de percheziție domiciliară emise de Judecătoria Moinești.

Descinderile au fost efectuate cu sprijinul criminaliștilor și al luptătorilor pentru acțiuni speciale, în cadrul unei anchete care vizează fapte ilegale din zona exploatării și transportului de material lemnos.

„În cadrul perchezițiilor, polițiștii au descoperit și ridicat, în vederea stabilirii provenienței, aproximativ 20 mc de material lemnos, au indisponibilizat un autoturism de teren neînmatriculat, modificat pentru transportul materialului lemnos în teren accidentat, precum și un atelaj hipo. Totodată, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor două fierăstraie mecanice, 6 telefoane mobile, 3 camere de supraveghere de tip „spion”, utilizate pentru monitorizarea de la distanță în fondul forestier, precum și sumele de 9.326 de lei și 1.400 de euro. În urma activităților desfășurate, cinci persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri, una dintre acestea având calitatea de personal silvic”, au transmis reprezentanții IPJ Bacău.

La acțiune au participat și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău, alături de reprezentanți ai Gărzii Forestiere Suceava și ai Direcției Silvice Bacău.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, care încearcă să stabilească întreaga activitate infracțională și să dispună măsurile legale care se impun în acest caz.

Foto-video: IPJ Bacău