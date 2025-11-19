Bacău: percheziții în două dosare de pornografie infantilă

În cadrul operațiunii „Ziua Z” desfășurată de procurorii DIICOT în zorii zilei de 19 noiembrie (amănunte aici), Serviciul Teritorial Bacău a pus în aplicare 8 mandate de percheziție domiciliară pe raza județului Bacău, în două dosare penale având ca obiect săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă.

„Din probatoriul administrat în cele două cauze a reieșit faptul că, în intervalul 2021 – 2023, opt făptuitori au procurat, deținut și distribuit, prin utilizarea unor conturi create pe rețele de socializare, materiale pornografice cu minori”, anunță DIICOT.

Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Bacău. Acțiunile sunt realizate cu sprijinul jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău și al Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău. „Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, mai arată sursa citată.

Sursă video/foto: DIICOT