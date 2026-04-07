Bacău. Percheziții în Dărmănești și Dofteana

Mai multe descinderi imobiliare au avut loc pe 7 aprilie în locații din județul Bacău, într-un dosar penal cu acuze de comitere a infracțiunilor de tulburarea ordinii şi liniştii publice, precum și loviri și alte violențe. „La data de 07 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Slănic Moldova, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Onești, au efectuat trei percheziții domiciliare, în orașul Dărmănești și comuna Dofteana, într-un dosar penal ce vizează comiterea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovirea sau alte violențe”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Bacău.

Cercetările au stabilit faptul că patru bărbați, cu vârste cuprinse între 26 și 59 de ani, ar fi agresat fizic un altul, de 45 de ani, în timp ce se aflau în curtea unui operator economic din Slănic Moldova, tulburând totodată, ordinea și liniștea publică. La percheziții au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mijloace materiale de probă. La activități au participat luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale al I.P.J Bacău și jandarmi.

