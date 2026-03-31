Bacău

Bacău. Percheziții DNA pentru fapte de corupție și grup infracțional organizat

de Sofronia Gabi

Mai multe descinderi imobiliare au loc în patru județe și municipiul București, fiind vorba de locații din Bacău, Dolj, Timiș și Vâlcea. Procurorii DNA anunță suspiciuni de fapte de corupție dar și grup infracțional organizat, din primele informații fiind vorba de modul în care Autoritatea Rutieră Română elibera certificatele pentru activitățile de tip ride-sharing și atestatele profesionale pentru șoferii de transport marfă.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2025 – prezent, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, respectiv de constituire a unui grup infracțional organizat.

În cursul zilei de 31 martie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 23 de locații situate pe raza municipiului București, respectiv a județelor Bacău, Dolj, Timiș și Vâlcea, dintre care una este sediul unei instituții publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”, conform DNA.

Sunt suspiciuni că la susținerea probelor de examen, candidații ar fi fost înlocuiți de alte persoane sau ar fi primit răspunsurile înainte. Pentru a beneficia de acest tratament preferențial doritorii ar plătit sume cuprinse între 600 și 1.500 de euro. Ancheta ar viza 12 persoane între care și șeful ARR, Cristian Anton, fost șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu din perioada în care era ministrul Transporturilor.

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
ANPC, soluție pentru românii disperați: insolvența personală
FOTO. Accident la Dumbrava Roșie – 2 persoane au fost transportate la spital

Două autoturisme în care se aflau au fost implicate...
Ziua Jandarmeriei sărbătorită la Piatra Neamț

Ziua Jandarmeriei Române a fost marcată marți, 31 martie,...
ANPC, soluție pentru românii disperați: insolvența personală

Tot mai mulți români aflați în dificultate financiară pot...
Doi pumni dați unui polițist: 2 ani de închisoare cu suspendare și 2.000 lei despăgubiri

Un bărbat de 23 de ani, din localitatea Luminiș,...
Avioane militare survolează Moldova: demonstrații aeriene și campanie de recrutare pentru tineri

Aeronave militare ale Bazei 95 Aeriană Bacău vor survola,...

FOTO. Accident la Dumbrava Roșie – 2 persoane au fost transportate la spital

Două autoturisme în care se aflau au fost implicate...
Ziua Jandarmeriei sărbătorită la Piatra Neamț

Ziua Jandarmeriei Române a fost marcată marți, 31 martie,...
ANPC, soluție pentru românii disperați: insolvența personală

Tot mai mulți români aflați în dificultate financiară pot...
Doi pumni dați unui polițist: 2 ani de închisoare cu suspendare și 2.000 lei despăgubiri

Un bărbat de 23 de ani, din localitatea Luminiș,...
Avioane militare survolează Moldova: demonstrații aeriene și campanie de recrutare pentru tineri

Aeronave militare ale Bazei 95 Aeriană Bacău vor survola,...
RAR: Cum montezi legal o instalație GPL și ce riscuri ai dacă sari peste reguli

Registrul Auto Român atrage atenția asupra pașilor obligatorii pentru...
Anunț privind vânzarea bunurilor mobile

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE A.J.F.P. Neamt organizează în data...
Poziția PSD Neamț: dorim să rămânem la guvernare, dar nu în această formulă

Am participat astăzi la întâlnirea regională a Partidului Social...