Bacău. Percheziții DNA pentru fapte de corupție și grup infracțional organizat

Mai multe descinderi imobiliare au loc în patru județe și municipiul București, fiind vorba de locații din Bacău, Dolj, Timiș și Vâlcea. Procurorii DNA anunță suspiciuni de fapte de corupție dar și grup infracțional organizat, din primele informații fiind vorba de modul în care Autoritatea Rutieră Română elibera certificatele pentru activitățile de tip ride-sharing și atestatele profesionale pentru șoferii de transport marfă.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2025 – prezent, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, respectiv de constituire a unui grup infracțional organizat.

În cursul zilei de 31 martie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 23 de locații situate pe raza municipiului București, respectiv a județelor Bacău, Dolj, Timiș și Vâlcea, dintre care una este sediul unei instituții publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”, conform DNA.

Sunt suspiciuni că la susținerea probelor de examen, candidații ar fi fost înlocuiți de alte persoane sau ar fi primit răspunsurile înainte. Pentru a beneficia de acest tratament preferențial doritorii ar plătit sume cuprinse între 600 și 1.500 de euro. Ancheta ar viza 12 persoane între care și șeful ARR, Cristian Anton, fost șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu din perioada în care era ministrul Transporturilor.