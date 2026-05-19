Bacău. Percheziții DIICOT într-un dosar penal de contrabandă și trafic internațional de droguri

26 de mandate de percheziție au fost puse în executare pe 19 mai de procurorii DIICOT, descinderile fiind în locații din județele Bacău, Dolj, Vâlcea, Mehedinți, Caraș – Severin și Bihor. Activitățile au loc într-un dosar penal cu acuze de constituire a unui grup infracțional organizat, contrabandă și trafic internațional de droguri de risc. „Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, începând cu luna aprilie 2024, patru suspecți, împreună cu mai mulți făptuitori, dintre care unii de origine sârbă, au constituit un grup infracțional organizat structurat, ierarhizat și coordonat, în scopul obținerii unor mari sume de bani din comercializarea de țigarete de contrabandă provenite din Serbia, sustrase de la controlul vamal. Pe parcursul activității infracționale, la gruparea de criminalitate organizată au aderat și alți suspecți, toți membrii având atribuții bine determinate și complementare”, conform DIICOT.

În funcție de palierul de acțiune, suspecții identificau furnizori din Serbia pentru livrarea țigaretelor, puneau la dispoziție spații necesare pentru transbordarea țigaretelor din autocamioane și depozitarea temporară a acestora în condiții de maximă securitate și conspirativitate. Aceștia asigurau personalul necesar pentru efectuarea operațiunilor de descărcare a țigaretelor și reîncărcarea autoremorcilor cu mărfurile legal transportate, precum și persoane care să asigure transportul, distribuția și comercializarea țigaretelor către diverși clienți ori intermediari. „Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate mai multe transporturi de țigarete de contrabandă, însumând peste 3.000.000 de țigarete”, mai arată sursa citată.

Cercetările au stabilit că, în perioada septembrie – octombrie 2025, în baza unei înțelegeri prealabile, doi dintre membrii grupului infracțional organizat specializat în contrabanda cu țigarete, împreună cu alți cinci suspecți, au constituit o altă grupare de criminalitate organizată având drept obiectiv obținerea unor importante sume de bani din vânzarea, pe teritoriul Finlandei, de comprimate conținând alprazolam, drog de risc, provenite din Serbia. Suspecții au intermediat relația dintre furnizorii sârbi și beneficiarii finali, au coordonat logistic operațiunile de predare-preluare și transport, au remis și preluat sumele de bani aferente vânzării comprimatelor și au participat nemijlocit la organizarea și realizarea transporturilor internaționale de droguri.

„În contextul informațiilor oferite de către autoritățile judiciare din România, în luna octombrie 2025, structurile de aplicarea legii finlandeze au identificat și indisponibilizat 149.700 comprimate conținând alprazolam, introduse de către grupul infracțional organizat pe teritoriul Finlandei”, se mai arată în comunicatul DIICOT. Audierile urmează să se desfășoare la sediul DIICOT – Structura Centrală.

