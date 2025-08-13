Patru persoane, dintre care un minor, au fost rănite astăzi în urma unei explozii urmate de incendiu, produsă în această după-amiază într-o locuință din comuna Letea Veche, județul Bacău. Explozia ar fi fost provocată de o butelie și a dus la rănirea gravă a două persoane (cod roșu) și la rănirea altor două (cod galben), cu arsuri pe 25-50% din suprafața corpului.

La locul incidentului au intervenit de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, un echipaj SMURD, trei ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță Bacău, echipe DelGaz Grid și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.

Incendiul a fost lichidat, dar flăcările au afectat bunurile dintr-o cameră și aproximativ 20 de metri pătrați din acoperișul casei.

Victimele au fost preluate de echipajele medicale și transportate la unități sanitare pentru îngrijiri de specialitate. Ulterior, Ministerul Sănătății a anunțat că s-au identificat locuri pentru transferul acestora către spitale din țară.

Minorul va fi transferat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, un adult va ajunge la Spitalul Județean din Timișoara și Ceilalți doi adulți vor fi transferați la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din București.

Transportul va fi asigurat de patru aeronave SMURD aparținând Inspectoratului General de Aviație al MAI. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, dr. Raed Arafat, se află în permanentă legătură cu ministrul Sănătății pentru coordonarea intervenției și a transferurilor medicale.

Cauzele exacte ale deflagrației sunt în curs de investigare, iar echipele de intervenție continuă acțiunile pentru asigurarea zonei și finalizarea cercetărilor.

Denisa Popa