Bacău. O persoană a rămas încarcerată după impactul dintre un autoturism și un autotren

O persoană a ajuns la spital în urma unui accident produs joi dimineață, 22 octombrie, în satul Orășa, din comuna Livezi, județul Bacău. În coleziune au fost implicate un autoturism și un autotren.

Alarma s-a dat în jurul orei 5:20, când pompierii au fost solicitați să intervină pentru salvarea persoanei rămase blocate în autoturism.

La fața locului au ajuns echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești, cu o autospecială de stingere dotată cu echipamente de descarcerare și o ambulanță SMURD.

Salvatorii au reușit să scoată victima din mașină. Aceasta era conștientă și a fost evaluată medical de echipajul SMURD, care i-a acordat îngrijirile necesare. Ulterior, persoana a fost transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe Onești pentru îngrijiri medicale.

Foto: ISU Bacău