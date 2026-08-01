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Bacău. O locuință din Pâncești a fost distrusă complet într-un incendiu

de Croitoru Angela

Un scurt circuit electric a produs scânteia de la care o casă din comuna Pâncești, județul Bacău a luat foc, sâmbătă după-amiază, 1 august 2026.

În ciuda eforturilor pompierilor militari, casa a fost mistuită în întregime de foc.Bacău. O locuință din Pâncești a fost distrusă complet într-un incendiu

„Pompierii militari băcăuani au fost solicitați să intervină în această după-amiază, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din satul Soci, comuna Pâncești.

La locul solicitării au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Punctului de Lucru Parincea și Detașamentului de Pompieri Bacău, precum și o ambulanță SMURD din cadrul Gărzii de Intervenție Răcăciuni. De asemenea, a fost alertat Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Pâncești.

În urma evenimentului, locuința, cu o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, a fost distrusă în totalitate de flăcări„, a precizat ISU Bacău.

Nimeni nu a fost rănit în urma incendiului.

FOTO: ISU Bacău

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
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