Bacău. O locuință din Pâncești a fost distrusă complet într-un incendiu

Un scurt circuit electric a produs scânteia de la care o casă din comuna Pâncești, județul Bacău a luat foc, sâmbătă după-amiază, 1 august 2026.

În ciuda eforturilor pompierilor militari, casa a fost mistuită în întregime de foc.

„Pompierii militari băcăuani au fost solicitați să intervină în această după-amiază, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din satul Soci, comuna Pâncești.

La locul solicitării au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Punctului de Lucru Parincea și Detașamentului de Pompieri Bacău, precum și o ambulanță SMURD din cadrul Gărzii de Intervenție Răcăciuni. De asemenea, a fost alertat Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Pâncești.

În urma evenimentului, locuința, cu o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, a fost distrusă în totalitate de flăcări„, a precizat ISU Bacău.

Nimeni nu a fost rănit în urma incendiului.

FOTO: ISU Bacău