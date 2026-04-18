SOCIALACTUALITATEBACĂU

Bacău O femeie a murit într-un incendiu pornit de la o lumânare aprinsă!

de Croitoru Angela

Ziua de sâmbătă, 18 aprilie, a început cu un incendiu în care, la o primă privire, au ars câteva bunuri în interiorul unei case din satul Gura Văii, comuna cu același nume. Însă, pe parcursul intervenției, pompierii militari au descoperit în interior o femeie aflată în stare de inconștiență, cel mai probabil, din cauza fumului inhalat în timp ce dormea. Cadrele medicale SMURD au încercat să o readucă la viață, însă eforturile lor au fost zadarnice. A fost declarat decesul.

Bacău O femeie a murit într-un incendiu pornit de la o lumânare aprinsă!„La locul intervenției s-a deplasat de urgență o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS). Incendiul a fost localizat și lichidat în limitele găsite, fiind afectate bunuri dintr-o încăpere a locuinței. Din nefericire, în interiorul imobilului a fost identificată o persoană de sex feminin, aflată în stare de inconștiență. Echipajul Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ), prezent la fața locului, a constatat decesul acesteia. Cauza probabilă: flacără-foc deschis în spații închise”, informează ISU Bacău.

Urmează ca oamenii legii să stabilească circumstanțele exacte ale producerii acestui incendiu, soldat cu un deces.

Angela Croitoru

Autor:

Croitoru Angela
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
