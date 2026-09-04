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VIDEO. Bacău. O anexă gospodărească a luat foc în comuna Asău

editor
de editor

Un incendiu a izbucnit la o anexă gospodărească din satul Apa Asău, comuna Asău, „în cursul nopții”, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bacău.

În această misiune, au fost trimiși „pompierii militari din cadrul Gărzii de Intervenție Comănești și Detașamentului Moinești”, „cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD”. In sprijinul acestora a fost „mobilizată ulterior și o autospecială de la Punctul de Lucru Brusturoasa”.

La sosire, echipajele operative au constatat că incediul nu cuprinsese doar anexa gospodărească, ci era extins și la plantele furajere care erau depozitate în apropierea acesteia.

Din fericire, pompierii au intervenit prompt, ceea ce „a împiedicat propagarea flăcărilor la construcțiile învecinate”.

Evenimentul s-a soldat cu arderea plantelor furajere din apropierea anexei, respectiv cu a celor 140 m2 din aceasta, însă „nu au fost înregistrate victime”.

Incendiul a fost stârnit, probabil, de un „scurtcircuit electric”, informează IPJ Bacău.

Imagini: IPJ Bacău

Ioana Mărcuțianu

Autor:

editor
editor
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