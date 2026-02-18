Știre actualizată. Bacău- Nu sunt drumuri naționale sau județene blocate. Aeroportul este operațional

Actualizare. Aeroportul din Bacău este operațional, iar toate cursele programate ieri seară și în această dimineață au decolat în mod normal. Zborurile matinale au înregistrat ușoare întârzieri, generate de operațiunile de degivrare a aeronavelor, desfășurate conform procedurilor specifice sezonului rece.

Personalul aeroportuar își desfășoară activitatea în condiții de iarnă, însă pasagerilor le sunt asigurate toate condițiile necesare pentru efectuarea zborurilor în deplină siguranță.

Următoarea cursă programată astăzi, la ora 20.30, cu destinația Londra, se va desfășura în condiții normale.

În Bacău, la această oră, nu sunt drumuri naționale sau județene blocate. S-a intervenit pe parcursul întregii nopți, însă circulația se desfășoară în continuare în condiții de iarnă. Utilajele rămân pe trasee, iar o îmbunătățire a traficului este așteptată abia după încetarea ninsorii.

În prezent, în patru sate din comunele Palanca și Asău a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică, fiind afectați 1.064 de consumatori. Două echipe ale companiei Delgaz intervin pentru remedierea situației.

Pe DN2, un TIR înmatriculat în Ucraina, care s-a răsturnat în cursul nopții, a fost tractat în afara părții carosabile. Traficul a fost reluat în condiții normale după îndepărtarea vehiculului și curățarea drumului.

Ninsoarea abundentă continuă în județ.

Gabriel Pop