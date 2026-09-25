Bacău. Mobilizare pentru găsirea unui copil de 4 ani – participă  250 de persoane și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație

Un copil de 4 ani, din localitatea Dofteana, care a plecat de acasă din după amiaza de 24 septembrie și nu a mai revenit, este căutat de numeroase forțe. „La data de 24 septembrie 2026, polițiștii din Onești au fost sesizați cu privire la plecarea voluntară a minorului Avram Iosif Laurențiu, de 4 ani, din comuna Dofteana. Minorul ar fi plecat voluntar de la adresa de domiciliu, însă nu a revenit până în prezent. La momentul plecării era îmbrăcat cu pantaloni lungi de culoare gri, tricou albastru și fără încălțăminte”, anunță IPJ Bacău.

De la momentul sesizării a fost constituit Centrul de Monitorizare de la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău și au fost constituite echipe de căutare formate din polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari care au desfășurat activități specifice în teren pentru depistarea minorului. Operațiunile de căutare și salvare au fost desfășurare și pe timpul nopții, dar fără rezultat. Persoanele care dețin informații care pot conduce la găsirea copilului sau care îl observă sunt rugate să apeleze de urgență 112 ori să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.

Mobilizarea a continuat și pe 25 septembrie, fiind implicate peste 250 de persoane, inclusiv voluntari care s-au alăturat în sprijin și cărora le mulțumim. „A fost folosită inclusiv o cameră cu termoviziune și un elicopter din partea IGAV. Operațiunile de căutare și salvare sunt așadar în desfășurare, fiind luate toate măsurile necesare depistării în siguranță a minorului”, conform IPJ Bacău.

FOTO IPJ Bacău