Bacău. Mamă și fiică rătăcite prin pădure, găsite de polițiști

O drumeție prin pădure, la cules ciuperci, a luat o turnură neașteptată. O femeie din județul Vrancea, împreună cu fiica ei de 13 ani, au plecat luni, 27 octombrie, în pădurea din apropierea casei. După ceva timp femeia a realizat că nu mai știe unde se află, iar fata ei a apelat serviciul unic de urgență 112 anunțând că s-au rătăcit.

Povestea a avut un final fericit, prin intervenția polițiștilor din comuna Urechești, județul vecin (Bacău), care au reușit să le localizeze.

“Coordonatele apelului indicau faptul că cele două s-ar fi aflat într-o zonă împădurită din comuna Urechești, județul Bacău.

Șeful de post, agent-șef adjunct de poliție Codiță Gheorghe, împreună cu pădurarul din localitate, au început imediat căutările și au identificat cele două persoane, care se aflau la aproximativ 1 km de un drum forestier și la circa 6 km de localitatea de domiciliu.

Cele două persoane erau speriate și dezorientate. Polițistul le-a oferit apă și a discutat cu ele pentru a le liniști, iar pentru a se asigura că vor ajunge acasă în siguranță, a solicitat sprijinul unui pădurar din județul Vrancea”, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău, comisar Cătălina Crețu.

Pentru astfel de situații polițiști băcăuani transmit o serie de recomandări:

“- Când vă deplasați în zone împădurite sau muntoase, anunțați o persoană de încredere unde mergeți: localitate, pădure, traseu aproximativ și oră estimată de întoarcere;

– Luați telefonul mobil încărcat, eventual cu hartă offline sau aplicație GPS funcțională;

– Verificați starea vremii; ploaia, ceața sau zăpada pot îngreuna orientarea;

– Purtați echipament adecvat: încălțăminte de teren, haine corespunzătoare sezonului, apă și hrană;

– Rămâneți pe trasee cunoscute sau drumuri forestiere marcate;

– Nu vă aventurați singuri în zone foarte izolate; dacă mergeți în grup, păstrați legătura vizuală;

– Marcați în mod vizibil punctul de început sau oprire (mașina, drum forestier) pentru a putea reveni;

– Observați semne de orientare (drumuri forestiere, borne, pânze roșii ale silvicultorului) și evitați să vă îndepărtați excesiv fără semnal GPS”.

