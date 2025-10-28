SOCIALACTUALITATEBACĂU

Bacău. Mamă și fiică rătăcite prin pădure, găsite de polițiști

de Vlad Bălănescu

O drumeție prin pădure, la cules ciuperci, a luat o turnură neașteptată. O femeie din județul Vrancea, împreună cu fiica ei de 13 ani, au plecat luni, 27 octombrie, în pădurea din apropierea casei. După ceva timp femeia a realizat că nu mai știe unde se află, iar fata ei a apelat serviciul unic de urgență 112 anunțând că s-au rătăcit.

Povestea a avut un final fericit, prin intervenția polițiștilor din comuna Urechești, județul vecin (Bacău), care au reușit să le localizeze.Bacău. Mamă și fiică rătăcite prin pădure, găsite de polițiști

“Coordonatele apelului indicau faptul că cele două s-ar fi aflat într-o zonă împădurită din comuna Urechești, județul Bacău.

Șeful de post, agent-șef adjunct de poliție Codiță Gheorghe, împreună cu pădurarul din localitate, au început imediat căutările și au identificat cele două persoane, care se aflau la aproximativ 1 km de un drum forestier și la circa 6 km de localitatea de domiciliu.

Cele două persoane erau speriate și dezorientate. Polițistul le-a oferit apă și a discutat cu ele pentru a le liniști, iar pentru a se asigura că vor ajunge acasă în siguranță, a solicitat sprijinul unui pădurar din județul Vrancea”, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău, comisar Cătălina Crețu.Bacău. Mamă și fiică rătăcite prin pădure, găsite de polițiști

Pentru astfel de situații polițiști băcăuani transmit o serie de recomandări:

“- Când vă deplasați în zone împădurite sau muntoase, anunțați o persoană de încredere unde mergeți: localitate, pădure, traseu aproximativ și oră estimată de întoarcere;

– Luați telefonul mobil încărcat, eventual cu hartă offline sau aplicație GPS funcțională;

– Verificați starea vremii; ploaia, ceața sau zăpada pot îngreuna orientarea;

– Purtați echipament adecvat: încălțăminte de teren, haine corespunzătoare sezonului, apă și hrană;

– Rămâneți pe trasee cunoscute sau drumuri forestiere marcate;

– Nu vă aventurați singuri în zone foarte izolate; dacă mergeți în grup, păstrați legătura vizuală;

– Marcați în mod vizibil punctul de început sau oprire (mașina, drum forestier) pentru a putea reveni;

– Observați semne de orientare (drumuri forestiere, borne, pânze roșii ale silvicultorului) și evitați să vă îndepărtați excesiv fără semnal GPS”.

Angela Croitoru

Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
