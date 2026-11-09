Bacău. Lideri sindicali suspectați de delapidare și de gestiune frauduloasă în formă continuată. Prejudiciu de aproximativ 600.000 de lei

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, cu sprijinul lucrătorilor de poliție judiciară din cadrul IPJ Bacău – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au pus în executare 3 percheziții domiciliare, „într-un dosar penal ce vizează liderii unei organizații sindicale”, în cursul zilei de vineri, 6 noiembrie 2026, relatează Mesagerul de Bacău.

Ancheta urmărește săvârșirea infracțiunilor de delapidare în formă continuată, respectiv de gestiune frauduloasă în formă continuată, iar probatoriul a scos la iveală faptul că „în cursul anilor 2021-2023”, două persoane care ocupau funcții de conducere în cadrul unei organizații sindicale, „au provocat pagube materiale însemnate prin îndeplinirea frauduloasă a actelor de administrare și de conservare a patrimoniului sindicatului”.

Din informațiile procurorilor de caz, făptașii „și-au însușit o parte din fondurile structurii sindicale”, pe care le-au folosit pentru a-și cumpăra electrocasnice „sau alte bunuri”, în interes propriu, provocându-i persoanei vătămate un prejudiciu „de aproximativ 600.000 de lei”, mai arată sursa citată.

În descinderi, polițiștii au identificat „mai multe electrocasnice care au fost lăsate în custodia făptuitorilor” și au ridicat o sumă de bani. După finalizarea perchezițiilor, suspecții au fost conduși imediat „la sediul organului de cercetare penală”, pentru a fi audiați.

Deocamdată, în această etapă, „în cauză nu au fost dispuse măsuri preventive şi nu a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bacău cu propunere de luare a măsurii arestării preventive”, au precizat reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău.

De asemenea, instituția atrage atenția asupra faptului că „etapele procesului penal sunt reglementate de Codul de procedură penală cu scopul de a crea cadrul procesual de administrare a probatoriului” și, că „în nicio situație”, activitățile desfășurate nu pot înfrânge principiul „prezumției de nevinovăție”.

Perchezițiile au fost puse în executare cu sprijinul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în cadrul operațiunii naționale JUPITER.

Ioana Mărcuțianu