Bacău. Judecați pentru plasare de euro falși – banii fără valoare au fost dați la schimb pe un BMW și un Audi

O grupare formată din șase persoane a fost trimisă în judecată pentru acuze de înșelăciune și punere în circulație de valori falsificate. Acuzații au cumpărat două mașini, un BMW și un Audi, pe care le-au plătit cu valută măsluită. „Din probele administrate a reieșit faptul că, inculpații, în perioada martie-iulie 2026, au deținut și au pus în circulație bancnote din cupiura de 50 de euro, falsificate, prezentând persoanelor vătămate ca adevărat faptul nereal că bancnotele sunt autentice, cauzând un prejudiciu material total de 13.100 euro. Punerea în circulație de valori falsificate s-a realizat în împrejurarea unor vânzări de autoturisme, inculpații dobândind astfel autovehicule de lux, marca BMW și Audi”, anunță Parchetul de pe lângă Judecătoria Onești.

Unul dintre acuzați este arestat în lipsă, fiind căutat în baza unui mandat european. Alți doi sunt arestați preventiv, doi sunt judecați sub control judiciar iar un altul este liber. Anchetatorii au dispus luarea măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile, prezente și viitoare, cu privire la 5 din cei 6 acuzați, măsura având ca scop repararea pagubei produse și acoperirea cheltuielilor judiciare.

„Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, potrivit Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și sesizarea instanței de judecată, fără a aduce atingere prezumției de nevinovăție, de care beneficiază toate persoanele trimise în judecată”, mai arată sursa citată. Cauza a intrat pe rolul Judecătoriei Onești și intră în procedură de cameră preliminară când se verifică legalitatea sesizării instanței și a administrării probelor. Apoi procesul continuă cu administrări de probe și audieri de martori.