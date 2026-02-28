SOCIALACTUALITATEBACĂU

Bacău. Incendiu puternic la un restaurant. Focul a cuprins acoperișul pe 500 de metri pătrați

de Popa Denisa

Bacău. Incendiu puternic la un restaurant. Focul a cuprins acoperișul pe 500 de metri pătrațiActualizare: Conform informațiilor publicate de Mesagerul de Bacău, incendiul ar fi survenit la Ferma Stâna Dacilor din Slănic Moldova.

Știre inițială: Un incendiu a izbucnit, în această după-amiază, 28 februarie, la restaurantul unei pensiuni din stațiunea Slănic Moldova.

Pompierii militari din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” au intervenit cu patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și comandă, precum și cu o ambulanță SMURD aparținând Detașamentului de Pompieri Onești.

În sprijinul acestora a acționat și o autospecială de stingere din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Slănic Moldova.

Potrivit ISU Bacău, la sosirea forțelor de intervenție, flăcările se manifestau generalizat la nivelul acoperișului clădirii, afectând o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați.

Bacău. Incendiu puternic la un restaurant. Focul a cuprins acoperișul pe 500 de metri pătrațiIncendiul a fost localizat, iar echipajele lucrează în continuare pentru lichidarea completă a focarelor și înlăturarea oricărui pericol de reaprindere. (Denisa POPA, Foto: ISU Bacău)

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
