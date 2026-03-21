Bacău. Incendiu puternic la o fabrică de cherestea din Hemeiuș. A fost emis mesaj RO-ALERT

Un incendiu de proporții a izbucnit la o fabrică de cherestea din comuna Hemeiuș, unde pompierii militari băcăuani intervin pentru stingerea flăcărilor.

Potrivit ISU Bacău, la sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta violent la nivelul a trei hale, afectând o suprafață estimată între 2000 și 2500 de metri pătrați. Din cauza degajărilor mari de fum, autoritățile au transmis un mesaj RO-ALERT pentru informarea și avertizarea populației din zonă.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru intervenție și comandă, precum și un echipaj SMURD.

Intervenția este în dinamică, pompierii acționând pentru localizarea și lichidarea incendiului.

