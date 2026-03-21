ACTUALITATEBACĂUSocial Bacau

Bacău. Incendiu puternic la o fabrică de cherestea din Hemeiuș. A fost emis mesaj RO-ALERT

de Popa Denisa

Un incendiu de proporții a izbucnit la o fabrică de cherestea din comuna Hemeiuș, unde pompierii militari băcăuani intervin pentru stingerea flăcărilor.

Potrivit ISU Bacău, la sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta violent la nivelul a trei hale, afectând o suprafață estimată între 2000 și 2500 de metri pătrați. Din cauza degajărilor mari de fum, autoritățile au transmis un mesaj RO-ALERT pentru informarea și avertizarea populației din zonă.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru intervenție și comandă, precum și un echipaj SMURD.
Intervenția este în dinamică, pompierii acționând pentru localizarea și lichidarea incendiului.

Foto: ISU Bacău

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
