Bacău. Incendiu la un depozit de material lemnos

Un incendiu izbucnit în noaptea de 12 spre 13 august a cuprins o stivă de material lemnos aflată în incinta unui depozit din satul Verșești, comuna Sănduleni.

Pompierii băcăuani au intervenit cu patru autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD. Intervenția a durat aproximativ patru ore și jumătate, din cauza cantității mari de material lemnos depozitat în incintă.

Incendiul a fost localizat, fără pericol de propagare, și ulterior lichidat.

„În urma evenimentului, au ars aproximativ 250 de metri cubi de material lemnos și au fost degradate aproximativ 6 metri cubi de cherestea. Cauza probabilă de producere a incendiului: flacără – foc deschis în spații deschise”, au declarat reprezentanții ISU Bacău.

Pentru a preveni reaprinderea, o autospecială de stingere de la Detașamentul de Pompieri Onești a rămas în zonă pe timpul nopții, pentru supraveghere.

Video: ISU Bacău