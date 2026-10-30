Bacău. Incendiu la un adăpost de animale din localitatea  Ghimeș-Făget

Un puternic incendiu a afectat gospodăria unui localnic din Ghimeș, comuna Ghimeș-Făget, unde un adăpost de animale a ars ca o torță. S-a întâmplat în cursul serii de 29 octombrie, forțele de intervenție fiind solicitate prin apel la numărul unic de urgență 112. La locul indicat de apelant s-a deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj SMURD din cadrul Punctului de Lucru Brusturoasa. În sprijinul pompierilor a intervenit și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Ghimeș-Făget.

„Incendiul a fost localizat, ulterior fiind lichidat. În urma acestuia, grajdul a fost afectat pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău. La final specialiștii au cercetat și au ajuns la concluzia că focul a fost provocat de un scurtcircuit electric. Pentru prevenirea unor astfel de evenimente pompierii recomandă verificarea periodică a instalațiile electrice, înlocuirea elementelor defecte și evitarea suprasolicitării circuitelor electrice.

FOTO-VIDEO ISU Bacău