Bacău. Incendiu la o locuință din comuna Oituz – două persoane au fost transportate la spital

Un incendiu soldat cu două victime care au suferit arsuri a avut loc în dimineața de 3 noiembrie în localitatea Harja din comuna Oituz. Au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de primă intervenție și comandă și o ambulanță SMURD, din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la nivelul locuinței, fără pericol de propagare. „Două persoane, un bărbat și o femeie, conștiente, care prezentau arsuri la nivelul feței și al membrelor superioare, au primit îngrijiri medicale la fața locului, ulterior fiind transportate la Compartimentul de Primiri Urgențe Onești, de către echipajele SMURD și ale Serviciului de Ambulanță Județean”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău.

FOTO-VIDEO ISU Bacău