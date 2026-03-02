ACTUALITATEBACĂUSOCIAL

Bacău. Incendiu la o casă din Onești, izbucnit din cauza unui scurtcircuit

de Popa Denisa

Un incendiu a izbucnit duminică dimineața, 1 martie, în jurul orei 04:47, la o locuință de pe strada Doinei, din municipiul Onești.

Potrivit ISU Bacău, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești, cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD.

În momentul sosirii echipajelor, flăcările cuprinseseră acoperișul casei și o anexă, pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați. Intervenția pompierilor a făcut ca incendiul să fie localizat și stins înainte să se extindă și la alte construcții din apropiere.

Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit electric.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma acestui incident.

Foto: ISU Bacău

